Экономика
Взгляд.руМинфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
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Чем для обычных граждан обернётся «нефтяная зависимость» российской экономики?
Радио 114 июля в 13:27
Семьи с детьми уже получили 99% средств дополнительной соцподдержки
Парламентская газета15 июля в 04:09
В РФ семьи с детьми получили свыше 555 млрд рублей дополнительной соцподдержки
Газета.Ru15 июля в 04:22
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Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
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Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Авто
Была рассекречена моторная линейка Hyundai Tucson нового поколения
Появилась информация о моторной линейке нового поколения Hyundai Tucson.
Vevby.ru 06:32
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Происшествия
Экс-министра Татарстана арестовали по обвинению в организации убийства
Советский райсуд Казани арестовал экс-главу минэкологии Татарстана Агляма Садретдинова до 29 июля. Его обвиняют в организации убийства.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей
Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Общество
Прославившуюся на ток-шоу «удочеренную» бабушку вернули обратно в приют
Приемная семья из Екатеринбурга вернула в дом престарелых пожилую женщину Рашиду Моисееву, которую после «удочерения» приглашали на съемки в ток-шоу в Москву.
Ридус 10:57
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv 03:56
Футбол
Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК
Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Советский спорт 09:17
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
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Авто
Марк Хьюз: В квалификационном режиме мотор «Феррари» уступает «Мерседесу» в мощности на 50 л.с
Главная проблема Ferrari возникает в квалификационном режиме.
Car.ru 08:38
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой
Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
Финансы
Курс евро на московской бирже превысил 82 рубля впервые с начала мая
Курс доллара превышает 72 рубля.
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Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36