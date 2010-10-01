Экономика
Главная книгаМинфин набросал план налогового маневра для IT-отрасли
Разработан проект поправок в НК об установлении льготной ставки по налогу на прибыль и пониженного тарифа страховых взносов для компаний, работающих в сфере информационных технологий.
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Законопроект Минфина о налоговом маневре в IT-отрасли направлен в правительство
Наша версия14 июля в 02:00
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Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
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В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США
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