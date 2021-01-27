Минфин начал применять конвенцию против ухода от налогов к 34 странам
Минфин сообщил, что Россия с 1 января 2021 года начала применять в отношении 34 стран положения Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.В источнике
С чего всё началось
Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами
Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН).
Ведомостивчера в 15:08
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