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Российская газета
Российская газета

Минфин начал применять конвенцию против ухода от налогов к 34 странам

Минфин сообщил, что Россия с 1 января 2021 года начала применять в отношении 34 стран положения Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.В источнике
С чего всё началось
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Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами

Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН).
Ведомостивчера в 15:08
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Минфин РФ пересмотрел налоговые соглашения с 34 странами

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Десятки стран согласились повысить налоги ради России

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Фильм про «дворец в Геленджике» и несогласованные акции прокомментировал Путин

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NE_PROSTO01:09