Минфин сообщил, что Россия с 1 января 2021 года начала применять в отношении 34 стран положения Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

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С чего всё началось Минфин договорился о пересмотре налоговых соглашений с 34 странами Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Ведомости вчера в 15:08