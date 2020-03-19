Финансы
КоммерсантъМинфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Общество
Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля
Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Здоровье
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Американские автогиганты временно закрывают свои заводы в США
Американские автогиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler заявили, что временно закрывают все свои заводы на территории Соединунных Штатов.
Общество
Росстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами
Самые низкие зарплаты по стране зафиксированы в Карачаево-Черкесии. Ежемесячно жители этого региона получают в среднем 27 тысяч рублей.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Общество
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Кино
Уточнены детали нового «Пункта назначения»
Популярная серия молодежных триллеров под общим названием "Пункт назначения" получит дальнейшее развитие.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Авто
В России появился второй кабриолет Aurus для частного заказчика
Интересно, что, в отличие от соплатформенных седана и лимузина Senat, кабриолет еще не сертифицирован в России, поэтому для «легализации» каждого выпускаемого экземпляра ФГУП НАМИ оформляет отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), позволяющее ему получить VIN-номер и встать на учет в ГИБДД.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $23 за баррель
Стоимость нефти марки WTI в четверг поднялась выше 23 долларов за баррель, свидетельствую данные торгов.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Роскачество обнаружило фальсификат при проверке томатного сока
Роскачество при проверке закупленного в российской рознице томатного сока обнаружило фальсификат, то есть случаи обмана потребителя производителем.
Происшествия
Бывший вице-мэр Воронежа задержан за крупную взятку
Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Футбол
Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове
В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.