Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

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