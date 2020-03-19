Финансы

КоммерсантъКоммерсантъМинфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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ЦБ начинает продажу валюты в рамках сделки по госпакету Сбербанка

Вести.Ru02:42

Минфин начал продажи валюты в целях проведения сделки по покупке пакета акций Сбербанка

ТАСС02:09

Минфин начал продажи валюты для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка

Эхо Москвы02:32

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

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Минфин после зачисления в ФНБ свердоходов-2019 начал операции по продаже валюты в рамках сделки по Сбербанку

Финмаркет02:20
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