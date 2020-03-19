Финансы

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Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
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Минфин начал продавать валюту из ФНБ

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