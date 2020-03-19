Финансы
КоммерсантъМинфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Комментарии
Здоровье
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Авто
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии
Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии.
Футбол
Глава РПЛ заявил, что чемпионат России будет доигран
Евро-2020 перенесли, поэтому у нас появилась возможность сдвинуть наш чемпионат и закончить сезон по спортивному принципу.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского
Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Ведущая «Дома-2» Катя Жужа объявила о беременности
«Самый лучший подарок», - подписала снимок знаменитость. Поклонники уже успели поздравить звезду «Дома-2» со столь радостным событием.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Х5 в IV квартале сократила чистую прибыль на 86,1%
Результаты Х5 оказались хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": средняя оценка аналитиков предполагала, что EBITDA ритейлера останется на уровне IV квартала 2018 года и составит 29,804 млрд рублей, рентабельность сократится до 6,3%. Консенсус-прогноз чистой прибыли составлял 3,718 млрд рублей.
Политика
Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам
Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети
Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Свидания в колониях и СИЗО отменили из-за коронавируса
В СИЗО и колониях отменены свидания в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщили во ФСИН 18 марта.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Экономика
Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют
Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Политика
Шведский журналист назвал политику Украины по Крыму фашистской
Речь идет о декрете, запрещающем поставки воды на Крымский полуостров из Украины. Шведские СМИ назвали фашистским режим в отношении Крыма.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Происшествия
Замминистра ЧС Татарстана задержан по подозрению в мошенничестве
Как полагает следствие, при его участии в регионе была создана фирма, дублирующая функции поисково-спасательной службы при МЧС республики.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.