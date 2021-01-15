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Минфин начнет обсуждение налогообложения в САР Калининграда и Дальнего Востока

Министерство финансов России в январе начнет публичное обсуждение законопроекта о совершенствовании налоговых режимов в специальных административных районах (САР) Калининграда и Дальнего Востока взамен иностранных офшоров для холдинговых компаний.В источнике
URA.Ru
ФАН
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Forbes

Минфин предложил расширить льготы в «русских офшорах» в обмен на многомиллионные инвестиции

Forbesвчера в 08:06
ФАН

Минфин РФ предлагает новые льготы в специальных административных районах

ФАНвчера в 09:50
URA.Ru

СМИ: бизнесмены с компаниями в офшорах РФ могут получить льготы

URA.Ruвчера в 08:36
Экономика сегодня

Налогообложение в САР Калининграда и Дальнего Востока обсудят в Минфине

Экономика сегоднявчера в 10:20
РБК Калининград

Минфин усовершенствует налогообложение в калининградском офшоре

РБК Калининград15 января в 06:06
Известия

Минфин начнет обсуждение налогообложения в САР Калининграда и Дальнего Востока

Известия15 января в 05:46
ТАСС

Минфин в январе вынесет на обсуждение законопроект о налогообложении в САР взамен офшоров

ТАСС15 января в 04:48

«Миннесота» переиграла в овертайме «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Лос-Анджелес, США, 17 января 2021, 10:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUMвчера в 02:55