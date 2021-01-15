Минфин начнет обсуждение налогообложения в САР Калининграда и Дальнего Востока
Министерство финансов России в январе начнет публичное обсуждение законопроекта о совершенствовании налоговых режимов в специальных административных районах (САР) Калининграда и Дальнего Востока взамен иностранных офшоров для холдинговых компаний.В источнике
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Налогообложение в САР Калининграда и Дальнего Востока обсудят в Минфине
Экономика сегоднявчера в 10:20
Минфин начнет обсуждение налогообложения в САР Калининграда и Дальнего Востока
Известия15 января в 05:46