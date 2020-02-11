Экономика

ГородовойГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля

Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
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с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфакс01:54

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъвчера в 17:17

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ru00:57

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАССвчера в 23:50

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомостивчера в 23:23

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБКвчера в 22:43

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ru01:00
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Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Армия и оружие

На Украине анонсировали введение электронного военного билета

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Взгляд.ру вчера в 02:33
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Общество

Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет

Ридус 09 февраля в 05:26
Общество

Около 80% россиян пострадали от интернет-угроз в 2019 году

79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%, — говорится в сообщении.
News.ru 02:58
Общество

Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
News.ru вчера в 06:25
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Культура

«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей

Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Афиша Daily 03:07
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Энергетика

Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки

Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.
Известия 04:17
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе

Политическая Экспертиза вчера в 06:07
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Культура

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Футбол

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
REGNUM 01:57
Здоровье

Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток, рассказали представители Роспотребнадзора.
News.ru 03:59
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

РИА Новости 04:02
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
ToDay News Ufa 09 февраля в 23:01
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Футбол

«Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас

Форвард Милана Златан Ибрагимович поразил ворота Интера, а также стал автором голевой передачи на хорватского нападающего Анте Ребича.
Советский спорт 09 февраля в 15:37
Гаджеты

Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды

AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Ридус вчера в 10:00
Кино

Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга

Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
Политическая Экспертиза 01:49
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