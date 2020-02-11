Экономика
ГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля
Нововведения ожидают и сферу добычи алмазов: чиновники намерены использовать фактические цены продажи алмазов вместо ежеквартально устанавливаемых прейскурантов, что позволит получать дополнительно порядка 3,3 миллиардов рублей каждый год.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess растет
Общество
Около 80% россиян пострадали от интернет-угроз в 2019 году
79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%, — говорится в сообщении.
Общество
Ведущая ВГТРК может лишиться работы из-за смеха над размером соцвыплат
Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей
Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Энергетика
Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки
Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Происшествия
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
Средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 5,2 суток, рассказали представители Роспотребнадзора.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Футбол
«Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас
Форвард Милана Златан Ибрагимович поразил ворота Интера, а также стал автором голевой передачи на хорватского нападающего Анте Ребича.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Кино
Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга
Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.