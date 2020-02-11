Экономика

ГородовойГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля

Министерство финансов рассматривает возможность повышения налога на уголь, алмазы и минеральные удобрения. Обсуждение вопроса проходит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на ряд источников в правительстве.
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с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъ10 февраля в 17:17

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Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфаксвчера в 01:54

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъ10 февраля в 17:17

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ruвчера в 00:57

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАСС10 февраля в 23:50

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомости10 февраля в 23:23

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБК10 февраля в 22:43

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ruвчера в 01:00
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Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
RT на русском 00:04
Армия и оружие

ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия

Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
Взгляд.ру вчера в 09:35
Общество

Владельца сафари-парка «Тайган» освободили из-под стражи

Верховный суд Крыма отменил решение об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Новый День вчера в 11:30
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Здоровье

Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Vologda-poisk.ru 09 февраля в 21:48
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа

Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 08:39
Политика

Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции

Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции, поскольку его назначат на будний день. Основной датой в Кремле называют 22 апреля.
MOS.news вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
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Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 19:27
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

ТАСС вчера в 15:42
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Наука

Компьютер научился предсказывать эффективность антидепрессанта по ЭЭГ

Американские ученые разработали алгоритм, который может предсказать эффективность курса антидепрессанта сертралина по активности головного мозга в состоянии покоя.
N+1 вчера в 08:08
Футбол

Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Чемпионат вчера в 12:30
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Общество

Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке

Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

В Сирии погибли турецкие военные

Деловое.ТВ 10 февраля в 09:14
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