Экономика
ГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля
Министерство финансов рассматривает возможность повышения налога на уголь, алмазы и минеральные удобрения. Обсуждение вопроса проходит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на ряд источников в правительстве.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъ10 февраля в 17:17
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«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен
ТАСС10 февраля в 23:50
«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний
Ведомости10 февраля в 23:23
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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Армия и оружие
ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия
Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
Общество
Владельца сафари-парка «Тайган» освободили из-под стражи
Верховный суд Крыма отменил решение об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Общество
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В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
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Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
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Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
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Шоу-бизнес
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Политика
Россиянам дадут выходной для голосования по Конституции
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Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Наука
Компьютер научился предсказывать эффективность антидепрессанта по ЭЭГ
Американские ученые разработали алгоритм, который может предсказать эффективность курса антидепрессанта сертралина по активности головного мозга в состоянии покоя.
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Общество
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Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Армия и оружие