Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.

с чего всё началось

Министерство финансов рассматривает возможность повышения налога на уголь, алмазы и минеральные удобрения. Обсуждение вопроса проходит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на ряд источников в правительстве.

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