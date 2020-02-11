Экономика
ГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля
Министерство финансов рассматривает возможность повышения налога на уголь, алмазы и минеральные удобрения. Обсуждение вопроса проходит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на ряд источников в правительстве.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Общество
Россия поставила в Китай 2 млн медицинских масок и медикаменты
РФ поставила Китаю 2 млн медицинских масок и необходимые медикаменты в качестве гуманитарной помощи.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Происшествия
В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
В Польше в старой части города Торунь в ночь на 9 февраля семеро местных жителей избили пятерых граждан Белоруссии, Польши, России и Украины за то, что те разговаривали между собой на русском языке.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Политика
Трамп анонсировал сокращение штата в Белом доме
Часть сотрудников Белого дома будет сокращена или переведена на другую работу вслед за подполковником Александером Виндманом, давшим показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Футбол
Гюндоган не перешел в «Ливерпуль» из-за Клоппа
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган мог воссоединиться с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле».
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Кино
Режиссера вписали в контракт
В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Общество
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Наука
Учёные выяснили, как остановить старение и диабет
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Здоровье
На Камчатке врачам запретили общаться с журналистами
Врачам скандально известной Камчатской краевой больницы, где постоянно не хватает медикаментов, а врачи пишут письма губернатору, запретили общаться с представителями СМИ.