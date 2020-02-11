Экономика

ГородовойГородовойМинфин намерен повысить налог на добычу угля

Министерство финансов рассматривает возможность повышения налога на уголь, алмазы и минеральные удобрения. Обсуждение вопроса проходит по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на ряд источников в правительстве.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъ10 февраля в 17:17

Подробнее о событии

Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфаксвчера в 01:54

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБК10 февраля в 22:43

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ruвчера в 00:57

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАСС10 февраля в 23:50

«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомости10 февраля в 23:23

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ruвчера в 01:00

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъ10 февраля в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Происшествия

В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
РИА Новости 03:02
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил компромисс: возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 01:08
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Футбол

ФСБ пришла с обысками в офис футбольного клуба «Енисей»

В офисе красноярского футбольного клуба «Енисей» проходят следственные мероприятия.
Дождь 02:38
Общество

Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 21:59
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Армия и оружие

Более 150 сирийцев погибли в январе из-за обстрелов боевиков

Более 150 мирных жителей в Сирии погибли в январе при обстрелах со стороны террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которая запрещена в России.
Известия 02:44
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РИА Новости вчера в 17:43
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

В посольстве России в Германии прокомментировали слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о том, СССР приобрел наибольшую выгоду от «окончания войны» против нацистской Германии, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 13:45
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
Известия 01:42
Гаджеты

Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Происшествия

В Саратове найдена пропавшая 13-летняя школьница

Регион 64 00:42
Общество

Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты

REGNUM вчера в 12:41
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

РИА Новости вчера в 17:31
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор 10 февраля в 15:35
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Общество

На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами

Pravda.Ru 10 февраля в 09:48
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Здоровье

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
РБК вчера в 00:06
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Здоровье

В Уфимскую больницу доставили пациента с подозрением на коронавирус

В ночь с 11 на 12 февраля в уфимскую больницу №21 привезли мужчину с подозрением на коронавирус.
ПроТуймазы 02:00
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Происшествия

Неизвестные обстреляли автосалон в Москве

Газета.Ru 02:35
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное