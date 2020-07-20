Экономика

REGNUMREGNUMМинфин намерен сдерживать госдолг ниже 20% ВВП до 2025 года

Москва, 20 июля 2020, 10:14 — REGNUM Министерство финансов России в ближайшие пять лет не допустит, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП. Об этом пишет 20 июля газета «Известия» со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020−2025 годы.
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с чего всё началось

Не пустят за порог: Минфин готовится удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).
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