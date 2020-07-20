Экономика

Долг.рфДолг.рфМинфин намерен удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

Министерство финансов заявило, что не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, передают «Известия» со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. Объем госдолга к 1 июля составил 14,8 трлн рублей.
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с чего всё началось

Не пустят за порог: Минфин готовится удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).
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