Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Министерство финансов заявило, что не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, передают «Известия» со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. Объем госдолга к 1 июля составил 14,8 трлн рублей.

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