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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов Минфин предлагает регламентировать выдачу кредитов иностранным государствам.В источнике
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Компания

Минфин предложил ужесточить условия кредитования других стран

Компаниявчера в 11:15
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газетавчера в 05:07
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъвчера в 18:31
Lenta.ru

Россия будет реже давать в долг другим странам

Lenta.ruвчера в 02:45
Финмаркет

Минфин не всем даст взаймы

Финмаркетвчера в 02:28
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвесторвчера в 04:03
Ведомости

Минфин уточнил правила кредитования других стран

Ведомости23 августа в 16:49

Омские врачи заявили, что у Навального не было признаков отравления

При поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новостивчера в 13:54
1,3K

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
1,8K

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
3:00
REGNUMвчера в 04:17
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
0:40
Известия00:23
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В Крыму подтвердили ещё 33 случая заражения коронавирусом

За 23 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 15 – при скрининге населения, 1 случай завозной из Украины.
Сергей Аксенов
REGNUM03:05
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