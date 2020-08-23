В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.
Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну назначен штраф в размере 675 белорусских рублей (около $267,7) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.