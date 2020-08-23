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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов Минфин предлагает регламентировать выдачу кредитов иностранным государствам.В источнике
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Секрет фирмы

Россия ограничит выдачу кредитов другим странам

Секрет фирмы09:13
Ридус

Новые правила Минфина не позволят Кубе и Венесуэле получать кредиты у РФ

Ридус10:22
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

РБК09:34
Росбалт

В России предложили ограничить госкредиты для Белоруссии и Армении

Росбалт10:43
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газета05:07
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвестор04:03
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъ18:31

Врач усомнился в заявлении немецкой клиники о состоянии Навального

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин прокомментировал заявление клиники Charite о причине комы российского блогера Алексея Навального.
РЕН ТВ11:18
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.
Planet Today04:09
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Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Бокуна оштрафовали

Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну назначен штраф в размере 675 белорусских рублей (около $267,7) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.
Интерфакс12:20

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости11:00
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