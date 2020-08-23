Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

В конце концов Лавлок решил, что атмосфера Земли, в отличие от разреженной марсианской атмосферы, поддерживается в привычном нам состоянии биологическими процессами, которые имеют место на нашей планете.