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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов Минфин предлагает регламентировать выдачу кредитов иностранным государствам.В источнике
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Ридус

Новые правила Минфина не позволят Кубе и Венесуэле получать кредиты у РФ

Ридус10:22
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

РБК09:34
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвестор04:03
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газета05:07
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъ18:31

В Перми сообщили об угрозе взрыва ТЭЦ

Пермь, 24 августа 2020, 16:30 — REGNUM В Перми 24 августа из-за поступившей информации об угрозе взрыва пришлось в экстренном порядке эвакуировать сотрудников ТЭЦ, сообщают СМИ.
REGNUM09:30

В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»

Выяснилось, что в межзвездном пространстве в окрестностях Солнца блуждает немало своеобразных холодных и потому практически невидимов миров – так называемых «коричневых карликов».
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 09:13
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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Интерфаксвчера в 14:54
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