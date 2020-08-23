Космодром «Морской старт» восстановят за 35 млрд рублей

"Предварительно сумма на восстановление составляет около 35 млрд руб. Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Юрий Борисов.