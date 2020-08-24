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МонаВиста
МонаВиста

Минфин призвал ограничить госкредиты для Белоруссии, Кубы и Венесуэлы

Документ опубликован на официальном онлайн-портале проектов нормативных правовых актов. Так, планируется сократить выдачу государственных кредитов Белоруссии, Кубе и Венесуэле.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
РБКвчера в 09:34
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Росбалт

В России предложили ограничить госкредиты для Белоруссии и Армении

Росбалтвчера в 10:43
Ридус

Новые правила Минфина не позволят Кубе и Венесуэле получать кредиты у РФ

Ридусвчера в 10:22
Секрет фирмы

Россия ограничит выдачу кредитов другим странам

Секрет фирмывчера в 09:13
РБК

Минфин предложил ограничить госкредиты для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы

РБКвчера в 09:34
Парламентская газета

Минфин предлагает пересмотреть подход к выдаче Россией госкредитов

Парламентская газетавчера в 05:07
Саминвестор

Минфин хочет ужесточить выдачу кредитов иностранным государствам

Саминвесторвчера в 04:03
Коммерсантъ

Минфин намерен ужесточить выдачу Россией госкредитов

Коммерсантъвчера в 18:31

Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального
МР7.рувчера в 15:58
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

"В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию Израиля сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.
РИА Новости22:40
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Камуфляжные рясы для священников представили на форуме «Армия-2020»

На VI международном форуме «Армия-2020», который открылся в Подмосковье, в экспозиции Главного храма Вооруженных сил представлены военно-полевые рясы для священнослужителей - в том числе камуфляжные.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:43
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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