Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

"В ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Газы на территорию Израиля сегодня, наши танки и самолеты только что нанесли удар по военным постам ХАМАС и подземным объектам в Газе", - говорится в сообщении армии в Twitter.