Экономика
BFM.ruМинфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства. При этом в законопроекте сохранится возможность получить досрочную выплату из средств ГПП в случае тяжелой жизненной ситуации, рассказал Моисеев.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
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Ничушкин поучаствовал в победе «Колорадо» над «Нью-Джерси»
Хозяева одержали непростую победу со счетом: 3:1. Голами в составе хозяев отметились: Валерий Ничушкин, Ландеског и Маккиннон.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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