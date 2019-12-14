Экономика
РБКМинфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится с женой после 22 лет брака
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила карьеру
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Музыка
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15
Число пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург возросло до 15.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Политика
Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Эксперт предрек рост курса доллар до 50 гривен
Уже в следующем году доллар может достичь отметки в 30 или даже 50 гривен.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Футбол
Футболисты ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся на сбор
Футболисты московского ЦСКА выйдут из отпуска 14 января и отправятся в Кампоамор (Испания), где пройдут зимние тренировочные сборы команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Происшествия
В Петербурге конфликт между мужчинами закончился стрельбой
"Сотрудниками полиции установлено, что около 17.14 на территории базы на парковке торгового центра пятеро неизвестных вышли из вышеуказанных автомобилей и между ними произошел конфликт с применением травматического оружия, после чего все участники конфликта с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.
Происшествия
В одесском колледже завершили работы по ликвидации последствий пожара
"Четырнадцатого декабря в 8.00 (9.00 мск) работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщается на сайте.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Биатлон
Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Общество
Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров
Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
Кино
Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Теннис
Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде
В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Спорт
WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020
Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.