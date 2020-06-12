Экономика
РБКМинфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
Правительство одобрило законопроект Минфина по расширению применения патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. Минфин добавил новые виды деятельности, для которых можно применять ПСН.
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Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8246, до 537 210, суточный прирост снизился до 1,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:46
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Энергетика
Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса
Цена на WTI опустилась почти на полтора доллара за баррель — до $34,8. За прошлую неделю обе марки нефти потеряли более 8% стоимости.
Эхо Москвы 03:35
Общество
В Омской области еще 93 человека заболели коронавирусом
По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 01:34
Армия и оружие
Инструкторы из Канады возобновят обучение украинских военных
Канадские военные инструкторы возвращаются на Украину для возобновления обучения солдат и офицеров украинской армии.
Российская газета вчера в 21:59
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Политика
Пресса Германии: Украина мечтает стать одной из космических держав
Как известно, предприятия, расположенные на Украине, внесли существенный вклад в развитие советской космической отрасли.
Военное обозрение 02:13
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 12 июня в 07:07
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о своей даче на Женевском озере в Швейцарии
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о своем имуществе.
iReactor вчера в 07:19
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru вчера в 18:59
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 03:34
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 13 июня в 10:33
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
В Башкирии разрешили не носить перчатки
Глава Башкирии Радий Хабиров подкорректировал указ о масочном режиме в регионе, разрешив не носить перчатки, но при этом продолжать носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
РИА Новости 02:51
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АМИТЕЛ 02:34
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Общество
В России за сутки 8835 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 8835. Всего в стране 528964 инфицированных.
Парламентская газета вчера в 03:46
Общество
В Петербурге продлили запрет на посещение городских лесов
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 09:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне аномально жаркой для региона погоды решили продлить запрет на посещение городских лесов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий по 5 июля 2020 года.
REGNUM 02:30