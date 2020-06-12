Правительство одобрило законопроект Минфина по расширению применения патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. Минфин добавил новые виды деятельности, для которых можно применять ПСН.

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

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