Экономика
РБКМинфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
Правительство одобрило законопроект Минфина по расширению применения патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. Минфин добавил новые виды деятельности, для которых можно применять ПСН.
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Религия
Церковный суд над экс-духовником Поклонской пройдет сегодня
URA.Ru вчера в 23:18
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым
Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru».
Вечерняя Москва вчера в 08:21
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Общество
Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:50
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых фактов заражения коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1359) и Подмосковье (689).
Lenta.ru 03:49
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АМИТЕЛ 02:34
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Футбол
Футболисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеском матче
19 июня «Спартак» сыграет в Туле с местным «Арсеналом». «Динамо» 21 июня на выезде встретится с ФК «Краснодар».
Говорит Москва вчера в 12:37
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индикаторов на 2,4-3%
По итогам предыдущих торгов американские рынки акций выросли на 1-1,9%, однако падение по итогам всей недели стало максимальным с 20 марта.
Финмаркет 03:06
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Футбол
Фабрегас предсказал каминг-ауты в футболе
ODDS.ru 00:19
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Общество
Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек.
Вечерние Ведомости 03:47
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Общество
На московских чиновников пожаловались в суд из-за штрафов по самоизоляции
Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян объяснил, что речь идет о штрафах за нарушение самоизоляции, которые выписывала Московская автодорожная инспекция (МАДИ).
РБК 03:40
Происшествия
В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии.
REGNUM 03:47
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06