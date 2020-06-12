Правительство одобрило законопроект Минфина по расширению применения патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. Минфин добавил новые виды деятельности, для которых можно применять ПСН.

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

Культура Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым Звезда Болливула Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в своей квартире в Мумбаи, пишет портал «Утро.ru». 6

Общество Во Владимирской области выявлено еще 57 случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 июня лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 781

Общество Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук. 454

Общество За сутки в России умерли 143 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 143 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

Здоровье В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. 303

Экономика Рынок акций РФ открылся падением индикаторов на 2,4-3% По итогам предыдущих торгов американские рынки акций выросли на 1-1,9%, однако падение по итогам всей недели стало максимальным с 20 марта.

Общество Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди. 1

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. 11

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 7,5K

Политика Посла Чехии вызвали в МИД России Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня. 83

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 124

Общество Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек. 1,1K

Общество Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов. 641

Происшествия В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 10:47 — REGNUM В акватории Невы в центре Северной столицы полицейские пресекли потешные кулачные бои, которые устроили на самодельном плоту в нарушение ограничительных мер в период пандемии. 1