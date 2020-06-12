В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему. «Самое важное для нас — создать условия, чтобы этот переход не привел к увеличению налоговой нагрузки для ИП», — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

Общество Опубликована карта выхода регионов России из ограничений Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. 39

Общество Жена президента Украины заразилась коронавирусом Жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что прошла тест на коронавирус COVID-19, который дал положительный результат.

Политика Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга". 20

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 3

Здоровье ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.

Футбол Семин рассказал подробности несостоявшегося перехода Дзюбы в «Локомотив» Ранее стали известны детали трудового договора генерального директора московского "Спартака" Томаса Цорна.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,7K

Происшествия Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.

Происшествия Главу сахалинского пенсионного фонда заподозрили во взяточничестве Уголовное дело о получении взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) возбудило следственное управление СК по Сахалинской области в отношении управляющего отделения регионального пенсионного фонда. 19

Политика Глава ВОЗ поблагодарил Россию за средства для матерей и детей Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своём Twitter поблагодарил Россию за выделение ВОЗ $9 млн на защиту здоровья матерей, новорождённых и детей.

Финансы Украина получила первый транш от МВФ Киев получил от Международного валютного фонда первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Общество Названы признаки второй волны коронавируса Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 353

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Алеся Кафельникова, модель и дочь экс-теннисиста Евгения Кафельникова, приняла участие в голой фотосессии для обложки издания ELLE Russia. 24

Общество Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей» Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 19