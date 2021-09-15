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Минфин настаивает на принципиальном пересмотре подхода к расчету НДПИ

Владельцы металлургических компаний и производителей удобрений предложили властям увеличить налог на прибыль вместо рассматривающегося повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
РБК
FINMARKET.RU - Предложения, подготовленные по итогам прошедшего в среду совещания представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, в четверг будут доложены премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил представитель "Северстали" журналистам.
Финмаркет
По мнению бизнесменов, планируемое повышение НДПИ не позволит развивать сложные проекты с небольшим содержанием металлов и справедливее будет поднять налог на прибыль.
РБК
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.
Finam.Ru

С чего всё началось

Власти обсудят с металлургами рост налогов на сверхдоходы
Как утверждают источники РБК, вариант повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие возможные способы изъятий сверхдоходов обсуждались, в частности, в Минфине, но пока без участия бизнеса.
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