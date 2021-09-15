FINMARKET.RU - Предложения, подготовленные по итогам прошедшего в среду совещания представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, в четверг будут доложены премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил представитель "Северстали" журналистам.
Как утверждают источники РБК, вариант повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие возможные способы изъятий сверхдоходов обсуждались, в частности, в Минфине, но пока без участия бизнеса.
По сообщению издания Deadline, актёр Энтони Маки, известный по роли супергероя Сокола в киновселенной Marvel, сыграет в сериале Twisted Metal, сюжетной основой для которой послужит одноимённая серия игр.