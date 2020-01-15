с чего всё началось

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Спорт Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Политика Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Армия и оружие Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.

Происшествия Немецкий спецназ пришел к племяннику Чеченского Геббельса По словам мужчины, полицейские в сопровождении спецназа окружили его у подъезда дома в Берлине утром 14 января.

Космос Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.

Происшествия 25 автомобилей столкнулись в Адыгее Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Политика Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.

Гаджеты Названы приложения, быстро разряжающие батарею смартфонов Исследователи компании Bitdefender обнаружили 17 приложений Google Play, которые после установки скрывают свое присутствие на устройстве пользователя, а затем постоянно отображают агрессивную рекламу.

Политика Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра До прихода на работу в налоговую службу с 2004 года Мишустин занимал должность главы Федерального агентства кадастра недвижимости.

Общество Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.