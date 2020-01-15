Экономика

Газета.RuГазета.RuВ правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
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с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
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