Экономика
Газета.RuВ правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной
Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
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с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
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Какие сюрпризы правительство успело подготовить для пенсионеров до отставки
Московский Комсомолецвчера в 12:34
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвы14 января в 14:01
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