с чего всё началось

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Общество В США заключенного помиловали за несколько часов до казни Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

Общество В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Космос В России предложен способ противодействия спутникам-шпионам Правда, нужно подчеркнуть, что предложенный метод может использоваться только тогда, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут пересылать данные на Землю напрямую.

Политика Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента.

Политика Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра До прихода на работу в налоговую службу с 2004 года Мишустин занимал должность главы Федерального агентства кадастра недвижимости.

Экономика Консорциум Ростеха и группы ВИС построит мост через Лену в Якутске Консорциум "Ростеха" и группы ВИС, подававший частную концессионную инициативу на строительство мостового перехода через реку Лена в Якутии, определен концессионером этого проекта, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Саха (Якутия).

Экономика Владелец «Мечела» решил продать Эльгу Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).