Минфин назвал преждевременным введение минимальных цен на пиво
Вопрос введения в России минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво рассматривать преждевременно, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина. «Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно», — говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Минимальная цена пробивается к пиву через конфликты
На фоне кампании по регулированию стоимости продуктов чиновники вернулись к идее минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Инициатива обсуждается в Минфине, который уже внес предложения в ЕЭК.
Коммерсантъвчера в 17:26
Официальный комментарий
Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС.Аргументы и Фактывчера в 08:38
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