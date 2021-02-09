В 2020 году у российских водителей вырос спрос на запчасти и ремонт автомобилей

Водителям дали советы, как подготовиться к надвигающимся на Москву сильным морозам Как утверждается, в 2020 году спрос на запчасти вырос почти на 25 процентов, а на услуги ремонта авто на 73 процента.