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Ведомости 

Минфин назвал преждевременным введение минимальных цен на пиво

Вопрос введения в России минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво рассматривать преждевременно, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина. «Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно», — говорится в сообщении.В источнике
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Официальный комментарий
Пресс-служба Минфина России
Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС.Аргументы и Фактывчера в 08:38
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