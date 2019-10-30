с чего всё началось

C 2020 года специальным налоговым режимом для самозанятых смогут воспользоваться жители еще 19 регионов. Законопроект для общественного обсуждения опубликовал Минфин.

Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

Политика Кудрин рассказал о необходимости повышения доверия населения к власти Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.

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