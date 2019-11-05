Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

с чего всё началось

В Минфине РФ зафиксировали рекордный рост доходов бюджета от НДС после повышения налога до 20%. Повышение НДС должно принести в бюджет более двух триллионов рублей в ближайшие три года, сообщает директор департамента доходов ведомства Елена Лебединская.

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