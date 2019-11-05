Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbМинфин назвал рост доходов бюджета от увеличения НДС рекордными

В Минфине РФ зафиксировали рекордный рост доходов бюджета от НДС после повышения налога до 20%. Повышение НДС должно принести в бюджет более двух триллионов рублей в ближайшие три года, сообщает директор департамента доходов ведомства Елена Лебединская.
Читать в источнике
Комментировать841
с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
РБК04 ноября в 16:00

Подробнее о событии

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАСС04 ноября в 19:36

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

"Остановись, Минфин, ты не прекрасен!": Делягин нашел 14 трлн рублей у правительства, которые "не знали, куда девать"

Царьград09:41

Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости04 ноября в 19:00

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъ04 ноября в 18:19

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Политика

Иран начал обогащение урана в Фордо

Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, сообщает Tasnim со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Коммерсантъ 16:28
Наука

Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
Общество

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс 14:25
Происшествия

В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы

Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
РИА Новости 13:57
Здоровье

Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
Футбол

Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ

Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
РИА Новости 15:44
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН вчера в 15:52
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Политика

Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту

Вести.Ru 14:51
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского оказалась младше его внука

Новая возлюбленная Михаила Шуфутинского и сам 72-летний певец появились вместе на мероприятии, организованном в честь предстоящего вручения музыкальной премии «Виктория».
Дни24 07:44
Кино

«Ведьмак» от Netflix будет похож на хоррор

Руководитель отдела визуальных эффектов сериала «Ведьмак» от Netflix Джулиан Парри дал интервью изданию SFX, в котором он поделился интересными подробностями о шоу.
Gmbox.ru 11:45
Гаджеты

Google выпустила Android Auto в виде самостоятельного приложения для смартфонов

Владельцы автомобилей с головным устройством без поддержки Android Auto раньше могли использовать приложение на смартфоне, но после всех нововведений с операционной системой Android 10 оказались обделены.
iXBT.com 11:32
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС вчера в 10:19
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Футбол

Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Футбол

«Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма

Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0. Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи.
LiveSport.ru 15:53
Экономика

МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса

По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку

Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости 05:37
Шоу-бизнес

Кристина Асмус управляет своим мужем во время конфликта

Настя увлекается и танцами, и вокалом. Но все же Кристина нашла рычаги во время ссор на своего мужа.
SM News 02:52
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Здоровье

Онкологи назвали основные симптомы рака печени

Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Происшествия

Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»

Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное