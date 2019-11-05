Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
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Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

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WADA отправило 47 допинговых дел спортсменов из России на рассмотрение

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
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Поводом для травли послужила то, что актриса сыграла в эротической сцене.
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В эту субботу, 9 ноября, по приказу Минздрава Новосибирской области проводится региональная акция «Субботник здоровья».
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Общество

Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
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Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
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В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
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Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

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Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

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Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
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В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
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Армия и оружие

«Метис» снес башню разрекламированной южнокорейской САУ

После попадания ракеты и детонации боекомплекта массивную башню САУ сорвало и отбросило в сторону на несколько метров.
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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
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В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
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Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву

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Названо безопасное время использования гаджетов подростками

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УрФО назвали самым благоприятным регионом для взятия ипотеки

Эксперты в банковской сфере назвали регионы с самыми благоприятными условиями для взятия ипотеки.
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На Сахалине собираются развивать медицинский туризм

Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
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Киселев объяснил протесты в России излишком студентов

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
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