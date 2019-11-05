Экономика
Газета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
Читать в источнике
Оценить495
с чего всё началось
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Футбол
Наставник «РБ Лейпциг» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Главный тренер немецкого клуба "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман поделился мнением о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита", передает ТАСС.
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые «умные» часы
Китайская компания Xiaomi объявила на своей странице в сети микроблогов Weibo о выпуске первой в своей истории модели «умных» часов, получивших название Mi Watch.
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Авто
В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Армия и оружие
Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
Кино
Трейлер продолжения «Молодого папы» появился в Сети
Общество
Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК
Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Политика
Дата послания Путина Федеральному собранию не определена
Предыдущая прямая линия прошла в июне 2019 года, а послание Федеральному собранию президент огласил в феврале 2019 года.
Культура
Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений»
Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Здоровье
Могла разорвать изнутри: врачи удалили женщине опухоль весом 18 кг
Экономика
В мире сократился спрос на ювелирные изделия
Мировой спрос на ювелирные изделия составил в третьем квартале 2019 года 460,9 тонны.
Армия и оружие
США признали отставание от России в сфере РЭБ
В сфере радиоэлектронной борьбы американская армия отстает от России и Китая.
Технологии
Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи
Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Музыка
Путин приехал в «Зарядье» на концерт симфонического оркестра Гергиева
Происшествия
В Новотроицке при получении взятки задержан первый замглавы города
3-м Главным следственным управление Следкома России уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий при освоении бюджетных денежных средств.
Футбол
Егоров: арбитр поступил правильно, удалив Бийола в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА (1:1) Михаила Вилкова показать вторую жёлтую карточку полузащитнику гостей Яке Бийолу на 54-й минуте встречи.
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Хоккей
Молодежная сборная России стартовала с победы в Суперсерии
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии
Общество
На слушания по бюджету зарегистрировались более 1,1 тыс. человек
Как сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, для участия в мероприятии зарегистрировались более 1 тыс. 100 человек.