Экономика
Газета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
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с чего всё началось
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.РБКвчера в 16:00
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Discover24 02:44
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
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Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
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Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка
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С начала года Турцию посетили почти 6 млн россиян
Национальная служба новостей 04:34
Футбол
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В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
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Общество
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Происшествия
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Сегодня ночью при пожаре в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области погибли около 10 тыс. кроликов.
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Газета.Ru 05:02
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АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
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В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Экспресс газета вчера в 11:21
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55
Руководители японского автомобильного концерна Infiniti опубликовали в социальных сетях свежие тизерные фотографии нового купе-кроссовера QX55.
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