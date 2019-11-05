Экономика
Газета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
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с чего всё началось
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.РБКвчера в 16:00
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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
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Компания «Apple» запустила стриминговую платформу
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Экономика
«Нафтогаз Украины» выпустил евробонды на сумму $500 млн
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Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
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Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
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В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
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Россия и Турция начали второе совместное патрулирование в Сирии
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В Москве побит температурный рекорд 1922 года
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.
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Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
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