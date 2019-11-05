Финансы

ИзвестияИзвестияМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки. Об этом 5 ноября РБК рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
РБКвчера в 16:00

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РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

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Власти раскрыли пользу повышения НДС для бюджета страны

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Коммерсантъвчера в 18:19
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Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

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МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
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Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

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Известия 00:32
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Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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