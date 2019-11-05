Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

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Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки. Об этом 5 ноября РБК рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

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