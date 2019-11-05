Финансы
ИзвестияМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки. Об этом 5 ноября РБК рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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с чего всё началось
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.РБКвчера в 16:00
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В Сети появилось изображение салона обновлённой Lada 4x4
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