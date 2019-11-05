Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
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с чего всё началось

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.).
РБК04 ноября в 16:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 ноября в 23:42

Налог в плюсе

Российская газетавчера в 10:57

Минфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным

РИА Новостивчера в 01:06

"Остановись, Минфин, ты не прекрасен!": Делягин нашел 14 трлн рублей у правительства, которые "не знали, куда девать"

Царьград09:41

РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

ТАСС04 ноября в 19:36

Минфин прогнозирует рекордный рост доходов бюджета от повышения НДС

Коммерсантъ04 ноября в 18:19

Россияне заплатят на 2 триллиона рублей больше налогов в ближайшие два года

URA.Ru04 ноября в 17:52
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Происшествия

В лондонском театре обрушился потолок, есть пострадавшие

В театре Пикадилли в Лондоне кусок потолка рухнул на зрителей во время спектакля, передает телеканал Sky News.
Росбалт 18:20
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Экономика

ВТБ собрал половину долгов «Мечела»

Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга «Мечела», но от дальнейших комментариев отказался.
РБК 16:00
Происшествия

Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
Экономика

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service 06:04
Политика

Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу

Россия подготовила ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу.
РБК 18:08
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Хоккей

«Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА

ProstoProSport 06:31
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Политика

Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Известия 15:48
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Происшествия

В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб

Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.
Мойка78 17:54
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Автоспорт

Команда «Рено» может уйти из Формулы-1 в конце сезона

В конце текущего сезона Формулу-1 может покинуть команда «Рено».
ProstoProSport 05:08
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices вчера в 06:03
Политика

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

США пытаются во что бы то ни стало сорвать сделку между Киевом и Пекином по продаже Китаю стратегически важного украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич".
Российская газета вчера в 13:38
Армия и оружие

В США предложили создать стратегию удара по Крыму

Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
ИнфоСМИ 12:03
Экономика

Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета

Почти 38% прогнозируемого годового объема расходов федерального бюджета РФ в 2019 году придется на четвертый квартал, это несет риски неисполнения расходов и роста неиспользуемых остатков на счетах Федерального казначейства, предупреждает Счетная палата РФ.
РИА Новости 18:28
Кино

Начались съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» от студии Marvel

Стартовали съемки истории об уже известных по полнометражным картинам Marvel супергероях Соколе и Зимнем Солдате.
Политическая Экспертиза вчера в 18:47
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
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