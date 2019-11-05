За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.).

с чего всё началось

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.

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