Экономика
Газета.RuМинфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина. Ведомство отмечает, что такой рост доходов является рекордным.
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с чего всё началось
За девять месяцев 2019 года, по оперативным данным Минфина, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% относительно того же периода предыдущего года (до 3,16 трлн руб.), по ввозному НДС рост составил 14% (до 2 трлн руб.).РБК04 ноября в 16:00
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РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки
ТАСС04 ноября в 19:36
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ToDay News Ufa вчера в 23:13
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Bimru.ru 07:26
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Политика
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Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Хоккей
«Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА
ProstoProSport 06:31
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
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Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
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Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Команда «Рено» может уйти из Формулы-1 в конце сезона
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Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
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Американское издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой в качестве одной из мер сдерживания России предлагалось разработать стратегию по нанесению удара по "слабеющим перифериям".
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Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
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Стартовали съемки истории об уже известных по полнометражным картинам Marvel супергероях Соколе и Зимнем Солдате.
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Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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