Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

с чего всё началось

Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в 12 месяцев. В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.

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