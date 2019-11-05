Экономика
РИА НовостиМинфин назвал рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
Ожидается, что он превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в 12 месяцев. В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в текущем году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.
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с чего всё началось
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.РБК04 ноября в 16:00
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РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки
ТАСС04 ноября в 19:36
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После дела о «пьяном» мальчике уволился главный судмедэксперт Подмосковья
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Ведомости вчера в 16:21
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Lenta.ru 06:27
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Набиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 06:14
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Путин назвал задачи уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов
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Комсомольская правда 07:15
Общество
Правозащитное общество «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей
Утверждается, что «Мемориал» распространял материалы, на которых не было указано, что они издаются иностранным агентом.
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NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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В Минприроды назвали временного куратора мусорной реформы
Логинов был назначен заместителем министра в ноябре 2018 года, он занимался контролем и координацией работы департаментов по охране окружающей среды и по отходам производства и потребления.
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
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WMJ.ru вчера в 01:11
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Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
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На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram
Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
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Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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BFM.ru 08:10
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Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
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Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
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