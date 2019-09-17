с чего всё началось

Министерство финансов РФ намерено перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года.

Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

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