с чего всё началось

Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерством опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Музыка Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.

Общество В севастопольских школах начали изучать украинский язык По данным ведомства, русский язык в качестве национального изучают более 41 тысячи детей, украинский - около 180 и столько же - крымско-татарский.

Футбол Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца.

Космос Орбиту окололунной станции проверит спутник CubeSat Стало известно, что перед отправкой модулей на выбранную орбиту для окололунной станции ее проверит спутник CubeSat.

Общество Россиян предупредили о вторжении холода «Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Происшествия В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.

Политика Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Происшествия Взрывы прогремели в Афганистане на предвыборном митинге Серия взрывов произошла в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани.

Политика США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.

Политика Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.

Общество Первый снег пошел в Подмосковье В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.