Экономика
Газета.RuМинфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерством опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить120
с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Музыка
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник 06:29
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:36
Общество
В севастопольских школах начали изучать украинский язык
По данным ведомства, русский язык в качестве национального изучают более 41 тысячи детей, украинский - около 180 и столько же - крымско-татарский.
Activityedu.ru 04:26
Шоу-бизнес
«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа
Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК».
РБК 07:58
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru 15 сентября в 12:19
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу
В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца.
РБК 02:26
Космос
Орбиту окололунной станции проверит спутник CubeSat
Стало известно, что перед отправкой модулей на выбранную орбиту для окололунной станции ее проверит спутник CubeSat.
Goroday.ru 03:24
Общество
Россиян предупредили о вторжении холода
«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики.
Lenta.ru 08:37
Здоровье
«Рак мозга может развиться за два месяца». Уральский нейрохирург — о болезни Анастасии Заворотнюк
Вся страна обсуждает тяжелую болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
Екатеринбург Онлайн вчера в 08:05
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Общество
Госдума обсудит переход на электронные трудовые книжки с подстраховкой
Госдума обсудит переход на электронные трудовые книжки.
REGNUM вчера в 07:36
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Гаджеты
Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Происшествия
Взрывы прогремели в Афганистане на предвыборном митинге
Серия взрывов произошла в афганской провинции Парван на предвыборном митинге в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани.
Известия 04:30
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru вчера в 11:25
Политика
Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Общество
Первый снег пошел в Подмосковье
В городе Видное Московской области пошел первый снег, передает РИАМО. Очевидцы выкладывают видео в социальных сетях.
Газета.Ru 06:15
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Энергетика
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Газета.Ru вчера в 02:27
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:19
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 06:10