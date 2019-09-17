Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений

Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта министерством опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
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