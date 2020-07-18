Коронавирус
RT на русскомМинфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Происшествия
Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
Известия 13:13
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Игры
Разработчик: после перехода на Unreal Engine 5 игры станут занимать ещё больше места
По словам Шаха, после появления Unreal Engine 5 у разработчиков появится возможность использовать ассеты для создания игр в их исходном размере, без сжатия.
CyberSport.ru 11:49
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира
Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс 08:25
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
Автоспорт
Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии
Российский гонщик Роберт Шварцман из команды Prema Racing выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии.
РИА Новости 12:07
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс вчера в 08:48
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Технологии
Экс-эксперт ВОЗ назвал срок окончания пандемии. Будет три волны
«Два-три года потребуется на то, чтобы вирус затронул большую часть населения планеты, и после третьей волны антитела будут у 80% людей мира», — предположил Штор.
URA.Ru 13:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Происшествия
Прокурор штата Орегон подаст в суд на силовые ведомства США
Прокурор штата Орегон Эллен Розенблум подаст судебный иск против ряда федеральных правоохранительных ведомств США за нарушения прав человека во время протестов, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 11:14
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.
RT на русском 11:46
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа
Стас Пьеха опубликовал в Instagram весьма смелую фотографию, на которой у певца кардинально изменен имидж.
ИнфоСМИ 07:39
Общество
На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок
В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.
News.ru 12:48
Футбол
На домашней форме «Реала» появятся розовые полоски
На футболках и шортах по бокам появятся полоски розового цвета.
Евро-футбол.ру 13:14
Общество
Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
Интерфакс 10:34
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22