Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.