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Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам

«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.В источнике
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Известия

В Минфине предрекли возвращение к действующим бюджетным правилам с 2022 года

Известия13:41
REGNUM

Россия в 2022 году вернется к действующим бюджетным правилам – Минфин

REGNUM12:19
Газета.Ru

Минфин оценил сроки возвращения к действующей бюджетной политике после пандемии

Газета.Ru12:01
Взгляд.ру

Минфин назвал сроки возвращения к бюджетному правилу

Взгляд.ру12:01
RT на русском

Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам

RT на русском11:58
ТАСС

В Минфине рассчитывают, что Россия вернется к действующим бюджетным правилам с 2022 года

ТАСС11:46
News.ru

Минфин: РФ может вернуться к действующим бюджетным правилам в 2022 году

News.ru12:11
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МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском11:16
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Фактывчера в 15:13
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В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC

Называются локализованные автомобили тоже по-другому: например, короткобазная «ГАЗель-Бизнес» с однорядной кабиной продается под именем HDC B21R23, аналогичная версия с длинной колесной базой – HDC 21R33.
Автоновости дня15:20
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК16 июля в 11:22
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В Коломне врачи предложили мужчине с эпилепсией лечиться укропом

Врачи скорой помощи в Коломне не стали везти мужчину, у которого случился эпилептический припадок, в больницу, посоветовав ему лечиться полосканием рта петрушкой и укропом, пишет Telegram-канал Mash.
Ореанда-Новости15:36
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СК раскрыл детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, который был проведен в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
Мойка78вчера в 05:27
1,8K

Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана

В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv07:45
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