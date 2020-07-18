Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
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«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.В источнике
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