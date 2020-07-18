Коронавирус
RT на русскомМинфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Здоровье
Приём лекарств от изжоги повышает риск заболевания COVID-19
ToDay News Ufa 07:45
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Новая специальная версия получит приставку к названию 20 Years Edition. Таких автомобилей в нашей стране продадут всего 50 экземпляров.
Tvoe-avto.com 16 июля в 12:37
Армия и оружие
Составлен список самых мощных самолетов морской авиации ВМФ России
Эксперты составили список самых мощных самолетов морской авиации российского ВМФ.
Дни24 вчера в 11:10
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате.
Тарантас Ньюс 04:32
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Технологии
Хакеры проникли в Twitter с помощью учетных данных сотрудников
В Twitter сообщили, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов знаменитостей, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных нескольких сотрудников.
Коммерсантъ 05:33
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков
В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Политика
В монастыре отца Сергия объявили о создании «воинства Христова»
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков объявил о создании «воинства Христова» во время визита в Среднеуральский монастырь отца Сергия.
URA.Ru 00:00
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Слежка назван "экспериментом", в рамках которого данные из открытых источников использовались "для военных или разведывательных целей".
Вести.Ru 13:06
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Как сообщает ToDay News Ufa, на снимке легко заметить, что по сравнению с нынешней «ГАЗель Next» модель получила абсолютно новый дизайн, а также современную «двухъярусную» архитектуру.
ToDay News Ufa 08:08
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Общество
В Свердловской области объявлено предупреждение об урагане
ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий.
Европейско-Азиатские новости 07:28
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанским конфликтом.
РБК 11:23
Игры
Bandai Namco выпустит новую игру по мультсериалу «Щенячий патруль»
CyberSport.ru 13:16
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44