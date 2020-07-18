Коронавирус
RT на русскомМинфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
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Россия вернется к действующим бюджетным правилам с 2022 года, рассчитывают в Минфине
Парламентская газета12:10
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
Коммерсантъ 11:33
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
В сфере ядерных вооружений США имеют превосходство над потенциальным противников, власти этой страны намерены сохранять планку, заверил американский министр обороны Марк Эспер.
Газета.Ru 11:53
Футбол
Зидан допустил, что может покинуть «Реал» в будущем
Спорт-Экспресс 11:31
Космос
«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС
Роскосмос подтвердил данные НАСА о "сверхбыстрой" схеме полета к МКС российского грузового корабля "Прогресс МС-15", запуск которого планируется на 23 июля.
РИА Новости 09:29
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Автоспорт
Перес во время квалификации чувствовал головокружение
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес доволен итогами квалификации Гран-при Венгрии, но признался, что в ходе сессии чувствовал себя не лучшим образом.
Чемпионат 11:54
Общество
Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса.
РБК 11:20
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Здоровье
Опасным продуктом для гипертоников назвали ученые картофель
Live24 вчера в 00:53
Общество
Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков
RT на русском 08:41
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн 06:52
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Общество
Главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске
Повестка не сильно отличается и в новостной программе России 1. Там также считают, что митинги в Израиле против усиления карантинных мер из-за коронавируса важнее протестов в Хабаровске – митинги в Израиле хотя бы упоминают в одном из сюжетов.
Эхо Москвы 09:02
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
Прокурор не исключил умышленный поджог готического собора в Нанте
Прокурор французского города Нант Пьер Сен не исключает версию намеренного поджога собора Святых Петра и Павла.
РБК 06:21
Происшествия
В Екатеринбурге проводят проверку из-за дискотеки в центре города
Полицейские проводят проверку по факту массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге.
RT на русском 06:25
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Панин ответил на слухи о причастности к разводу Асмус и Харламова
Российский актёр Алексей Панин прокомментировал сообщения о своей причастности к разводу звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
News.ru 10:28
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Футбол
У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ
Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49