Недвижимость
EastRussiaМинфин назвал условия получения льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Условием получения льготной ипотеки под 2% для дальневосточников может стать определенный срок проживания в купленной квартире. Эту меру сейчас обсуждают в Минфине РФ. Подобное условие нужно, чтобы исключить тех, кто рассчитывает уехать из региона.
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Стали известны подробности льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Ежедневные Новости Владивостока24 сентября в 18:14
Условием ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке может стать проживание в купленной квартире
ДВ-РОСС25 сентября в 00:09
Возраст и прописка: Минфин назвал критерии дальневосточной ипотеки под 2 процента
Амурская правда25 сентября в 20:05
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