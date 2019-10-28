Энергетика
РБКМинфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
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Минфин рассказал о новых налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
Rambler News Service17:02
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