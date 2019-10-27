Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Решение по компенсации льгот по Приобскому месторождению пока не принято

ТАСС18:13

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

Коммерсантъ17:02

Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти

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Добыча нефти в Арктике с льготами будет выгодна уже при цене $35-40 за баррель

BFM.ru17:28

Освоение новой нефтегазовой провинции в Арктике потребует 10 триллионов рублей

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