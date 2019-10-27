Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.

Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета

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Футбол «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.

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Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

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