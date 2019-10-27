Энергетика
КоммерсантъНалоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
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Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Футбол
«Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Хет-трик за хозяев оформил Луис Муриэль(35-я минута с пенальти, 48-я минута, 75-я минута с пенальти), дубль записал на свой счет Йосип Иличич (21, 43), еще по разу отличились Марио Пашалич (52) и Амад Траоре (83).
Футбол
Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»
Армия и оружие
Трамп рассказал о трусливой смерти аль-Багдади
По словам Трампа, главарь ИГ «кричал и плакал». В Вашингтоне уверены, что погиб именно аль-Багдади, так как удалось проверить его ДНК.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Политика
МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив
Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
Политика
В Аргентине стартовали парламентские и президентские выборы
В 8:00 по местному времени в Аргентине стартовали президентские и парламентские выборы. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
Гаджеты
Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Общество
Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей
Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
Компания Disney пригласила автора резонансного сериала "Чернобыль" Крэйга Мазина заняться сценарием перезапуска фэнтезийной франшизы "Пираты Карибского моря".