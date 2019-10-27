Экономика
РБКМинфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены актрисы Кристины Асмус в фильме «Текст».
Политика
Посол России предупредил о русофобских настроениях в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посоветовал российским гражданам при посещении США соблюдать предельную осторожность, пишет «Интерфакс».
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Кино
Самую непонятную сцену финала «Игры престолов» впервые объяснили
После выхода эпизода многие поклонники сериала посчитали поведение Кхалиси нелогичным и необоснованным, а другие заподозрили, что героиня стала очередным сумасбродным правителем вслед за безумным королем Эйрисом Таргариеном.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам новой военной операцией в Сирии
Благодаря меморандуму у курдов появилась возможность в течение 150 часов отвести военные формирования от границы с Турцией на 30 километров.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
Общество
Север Петербурга засыпает снегом
Правда, на понедельник синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге снег и минусовую температуру в ночное время суток.
Политика
Пушков назвал двоевластием планы главы «Азова» ввести войска в Донбасс
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге в Твиттере заявление лидера батальона "Азов" Андрея Билецкого о том, что он готов ввести на территорию Донбасса 10 000 бойцов в случае осуществления президентом Украины Владимиром Зеленским развода сил.
Политика
Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Политика
В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России
Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.