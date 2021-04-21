"В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами", - сообщили в Минфине.

С чего всё началось Минфин назвал возможные источники финансирования поручений из послания Путина Реализация мер, предусмотренных посланием президента РФ Владимира Путина, может быть профинансирована за счет резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина. ТАСС вчера в 14:20