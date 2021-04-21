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Минфин назвал возможные источники финансирования поручений из послания Путина

"В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами", - сообщили в Минфине.В источнике
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Минфин назвал возможные источники финансирования поручений из послания Путина

Реализация мер, предусмотренных посланием президента РФ Владимира Путина, может быть профинансирована за счет резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
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