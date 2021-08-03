«Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых», – пишет Колычев. Во-вторых, ожидания Минэкономразвития по инфляции выглядят существенно заниженными, полагает замминистра финансов.
Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, в том числе широкомасштабное вторжение, заявил в среду советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".