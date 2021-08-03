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Минфин не исключает роста экономики выше 4% и инфляции существенно выше 5%

Минфин не согласился с показателями уточненного макропрогноза Минэкономики.
Коммерсантъ
Минэк прогнозирует, что инфляция по итогам года составит 5%, но с начала года рост потребительских цен уже составил 4,6% (по состоянию на 19 июля), обращает внимание замминистра.
Финмаркет
"Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых", - пишет Колычев.
Финмаркет
Господин Колычев направил письмо со своей оценкой макропрогноза вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передают «Ведомости».
Коммерсантъ

С чего всё началось

В Минфине не согласились с прогнозом Минэкономразвития

«Траектория последних месяцев сигнализирует об еще более оптимистичной динамике восстановления и возможном ускорении темпов экономического роста выше 4% годовых», – пишет Колычев. Во-вторых, ожидания Минэкономразвития по инфляции выглядят существенно заниженными, полагает замминистра финансов.
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