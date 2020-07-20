Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.

Футбол «Зенит» вышел в финал Кубка России "Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 343

Общество Число зараженных коронавирусом на Камчатке перевалило за 3 тысячи На 20 июля в Камчатском крае официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 3017 человек, сообщил на аппаратном совещании в краевом правительстве врио зампредседателя регионального кабмина Роман Василевский, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

Кино «Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.

Здоровье В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700 Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729. 208

Здоровье Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.

Общество Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.

Шоу-бизнес Джиган поправился до 110 кг на карантине Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов. 12

Общество Теплоэнергосервис возглавил Максим Трофимов В 2006 году Максим Макарович возглавил работу ЖКХ и энергетики в должности первого заместителя главы городского округа «Якутск».

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 21

Транспорт Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым. 1

Финансы ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт. 77