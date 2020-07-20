Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.
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Минфин определил потолок для госдолга на ближайшие пять лет

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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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Общество

Число зараженных коронавирусом на Камчатке перевалило за 3 тысячи

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Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.
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Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
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В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700

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Здоровье

Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ

Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
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Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
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Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
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Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID

В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
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Игры

Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству

Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

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Джиган поправился до 110 кг на карантине

Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
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Теплоэнергосервис возглавил Максим Трофимов

В 2006 году Максим Макарович возглавил работу ЖКХ и энергетики в должности первого заместителя главы городского округа «Якутск».
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
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Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

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Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
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Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым

Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
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ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

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Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

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