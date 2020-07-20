Экономика
Газета.RuМинфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП
Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.
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Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России
"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
Честный рейтинг букмекеров 13:51
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК вчера в 05:26
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru 16 июля в 18:51
Общество
Число зараженных коронавирусом на Камчатке перевалило за 3 тысячи
На 20 июля в Камчатском крае официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 3017 человек, сообщил на аппаратном совещании в краевом правительстве врио зампредседателя регионального кабмина Роман Василевский, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатка-Информ 18:56
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Новый фильм режиссера Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским может стать первой российской премьерой, которую покажут московские кинотеатры после открытия 1 августа.
Ведомости 16:46
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса превысило 3700
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек На утро 20 июля случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 3729.
Байкал-Daily 21:07
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском 19:35
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID
В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.
РЕН ТВ 19:33
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости 07:40
Общество
Теплоэнергосервис возглавил Максим Трофимов
В 2006 году Максим Макарович возглавил работу ЖКХ и энергетики в должности первого заместителя главы городского округа «Якутск».
SakhaPress.ru 20:56
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Экономика
Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК 13:57
Транспорт
Полиция сочла поручение Путина о снижении смертности в ДТП невыполнимым
Министерство внутренних дел (МВД) предложило вдвое ослабить целевой показатель смертности в ДТП, так как считает поручение президента России Владимира Путина о снижении норматива невыполнимым.
Lenta.ru 21:20
Финансы
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что ставка вероятнее всего, будет понижена на 0,25-0,5%. «Однако шансов на снижение ее на 0,25% все же больше — инфляционные показатели вполне позволяют не спешить делать большие шаги, а умеренное понижение ставки оставит Центробанку определенный простор для маневра на следующих заседаниях», — пишет эксперт.
РБК 10:02
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport вчера в 12:37
Политика
Главы земель Германии попросили США не выводить войска из страны
В начале июня Трамп приказал Минобороны США сократить численность своего контингента в Германии и вывести к сентябрю 2020 года 9,5 тысяч военных из почти 35 тысяч.
RuNews24.ru 20:26