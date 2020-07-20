Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.
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Минфин РФ не будет наращивать объем госдолга выше 20% ВВП

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