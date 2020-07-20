Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 185

Экономика Япония начинает платить компаниям за уход из Китая Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. 12

Футбол Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол Мусаев: действия Сафонова в матче с «Динамо» были неоправданными Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2).

Экономика В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля. 185

Технологии «Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике Компания совместно с Росгеологией объявила о старте разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи – пишет газета «Ведомости».

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 113

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61